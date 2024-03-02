Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
- 2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.
- 5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.
- 6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.
- 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.
- 8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.
- 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.
- 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.
- 11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
- 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
- 13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
- 14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
- 15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
- 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
- 17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
- 18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
- 19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
- 20. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.