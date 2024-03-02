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    Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна

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    На трассе «Сахир» завершился Гран-при Бахрейна Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

    Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
    • 2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.
    • 5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.
    • 6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.
    • 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.
    • 8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.
    • 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.
    • 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.
    • 11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
    • 13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
    • 14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
    • 15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
    • 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
    • 17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
    • 18. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
    • 19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 20. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.
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