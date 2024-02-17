ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса
  • 17:30
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Брентфорд»
  • 16:50
    • «Хайденхайм» — «Байер»: составы на матч Бундеслиги
  • 16:14
    • «Авангард» уверенно победил «Металлург» и стал лидером «Востока»
  • 12:45
    • Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде
  • 17:39
    • Женская сборная Франции выиграла эстафету на ЧМ-2024
    Все новости спорта

    Женская сборная Франции выиграла эстафету на ЧМ-2024

    Прочие Биатлон
    Победителем женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону — 2024 стала сборная Франции.

    Жулья Симон — лидер сборной Франции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жулья Симон — лидер сборной Франции

    Чемпионки преодолели свою дистанцию за 1 час и 15 минут, дважды зайдя на штрафной круг и использовав 11 дополнительных патронов.

    Второе место заняла сборная Швеции, отставшая на 38,3 секунды. Ей пришлось бежать один штрафной круг и использовать 12 дополнительных патронов.

    Третьей к финишу пришла сборная Германии с отставанием в 1 минуту и 14,2 секунды, ей понадобилось использовать 9 доппатронов.

    Один из главных фаворитов сборная Норвегии стала лишь десятой, отстав на 3 минуты 42,8 секунды (5 штрафных кругов и 16 доппатронов).

    Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место (Чехия)
    • 1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:15:00,8 (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов).
    • 2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 38,3 секунды (1 + 12).
    • 3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) + 1:14,2 (0 + 9).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Арсенал» пропустит, но победит
  • «Бернли» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монако — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному