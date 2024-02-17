Женская сборная Франции выиграла эстафету на ЧМ-2024

Жулья Симон — лидер сборной Франции Фото: globallookpress.com
Чемпионки преодолели свою дистанцию за 1 час и 15 минут, дважды зайдя на штрафной круг и использовав 11 дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Швеции, отставшая на 38,3 секунды. Ей пришлось бежать один штрафной круг и использовать 12 дополнительных патронов.
Третьей к финишу пришла сборная Германии с отставанием в 1 минуту и 14,2 секунды, ей понадобилось использовать 9 доппатронов.
Один из главных фаворитов сборная Норвегии стала лишь десятой, отстав на 3 минуты 42,8 секунды (5 штрафных кругов и 16 доппатронов).
Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место (Чехия)
- 1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:15:00,8 (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов).
- 2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 38,3 секунды (1 + 12).
- 3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) + 1:14,2 (0 + 9).