Женская сборная Франции выиграла эстафету на ЧМ-2024

Победителем женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону — 2024 стала сборная

Чемпионки преодолели свою дистанцию за 1 час и 15 минут, дважды зайдя на штрафной круг и использовав 11 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Швеции, отставшая на 38,3 секунды. Ей пришлось бежать один штрафной круг и использовать 12 дополнительных патронов.

Третьей к финишу пришла сборная Германии с отставанием в 1 минуту и 14,2 секунды, ей понадобилось использовать 9 доппатронов.

Один из главных фаворитов сборная Норвегии стала лишь десятой, отстав на 3 минуты 42,8 секунды (5 штрафных кругов и 16 доппатронов).