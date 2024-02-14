2-й таймЛацио — БаварияОнлайн
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    «Зенит-Казань» обыграл АСК и сохранил лидерство в Суперлиге

    Прочие Волейбол
    Состоялись восемь матчей 23-го тура чемпионата России волейбольной Суперлиге среди мужчин.

    «Зенит-Казань»
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    «Зенит-Казань»

    «Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)

    «Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 28:26)

    «Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (25:23, 23:25, 37:39, 23:25)

    «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 23:25, 21:25)

    «Газпром-Югра» (Сургут) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:3 (25:18, 20:25, 20:25, 12:25)

    АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (11:25, 12:25, 18:25)

    «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:11)

    «Динамо» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)

    Таблицу волейбольной Суперлиги можно посмотреть по ссылке.

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