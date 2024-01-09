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    Сван: Разочарована своим результатом на «Тур де Ски»

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    Шведская лыжница Линн Сван оценила свое выступление на лыжной многодневке «Тур де Ски».

    Линн Сван
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    Линн Сван

    По итогам соревнований шведская спортсменка стала шестой в общем зачете. «Тур де Ски» выиграла американская лыжница Джессика Диггинс.

    «Моей целью было провести "Тур де Ски" лучше, чем три года назад, и я это сделала. Но всё равно удовлетворения не ощущаю. Учитывая мои результаты, мне кажется, я должна была быть выше перед стартом заключительной гонки.

    Возможно, я буду довольна тем, чего добилась на "Тур де Ски", через несколько дней, но сейчас я разочарована. Хотела достичь большего. Очень хорошие соревнования, но я хотела большего. Что есть, то есть», — приводит слова Сван Expressen.

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