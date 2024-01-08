«Зенит-Казань» и московское «Динамо» одержали уверенные победы

Казанский «Зенит», недавно выигравший в очередной раз Кубок России, разгромил на выезде «Нову» — 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).
Самым результативным игроком встречи стал 20-летний Михаил Лабинский, набравший 15 очков.
«Газпром-Югра» на своей площадке уступила «Зениту» Санкт-Петербург — 1:3 (29:27, 21:25, 21:25, 20:25).
Один из лидеров чемпионата московское «Динамо» разгромило дома нижневартовскую «Югру-Самотлор» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).
Нижегородский АСК в напряженном поединке смог сломить сопротивление солигорского «Шахтера» — 3:2 (25:22, 20:25, 27:25, 23:25, 15:7).
«Урал» дома не смог переиграть «Динамо» Ленинградская область — 2:3 (27:25, 25:16, 19:25, 24:26, 9:15).
Актуальную таблицу после 15-ти туров можно посмотреть по ссылке.