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    • «Зенит-Казань» и московское «Динамо» одержали уверенные победы
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    «Зенит-Казань» и московское «Динамо» одержали уверенные победы

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    Подошли к концу еще пять матчей 15-го тура волейбольной Суперлиги.

    Доигровщик казанского «Зенита» Михаил Лабинский
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    Доигровщик казанского «Зенита» Михаил Лабинский

    Казанский «Зенит», недавно выигравший в очередной раз Кубок России, разгромил на выезде «Нову» — 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

    Самым результативным игроком встречи стал 20-летний Михаил Лабинский, набравший 15 очков.

    «Газпром-Югра» на своей площадке уступила «Зениту» Санкт-Петербург — 1:3 (29:27, 21:25, 21:25, 20:25).

    Один из лидеров чемпионата московское «Динамо» разгромило дома нижневартовскую «Югру-Самотлор» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).

    Нижегородский АСК в напряженном поединке смог сломить сопротивление солигорского «Шахтера» — 3:2 (25:22, 20:25, 27:25, 23:25, 15:7).

    «Урал» дома не смог переиграть «Динамо» Ленинградская область — 2:3 (27:25, 25:16, 19:25, 24:26, 9:15).

    Актуальную таблицу после 15-ти туров можно посмотреть по ссылке.

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