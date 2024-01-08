«Белогорье» уступило в Красноярске, «Локомотив» остался лидером Суперлиги

Казаченков Илья Фото: globallookpress.com
Лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл оренбургский «Нефтянник» со счетом 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15).
Самым результативным в составе победителей стал Илья Казаченков, набравший 22 очка.
Красноярский «Енисей» в напряженной встрече победил «Белогорье» — 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7).
Кемеровский «Кузбасс» уступил дома «Факелу» из Нового Уренгоя — 1:3 (21:25, 24:26, 25:15, 21:25).
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