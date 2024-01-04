«Кузбасс» проиграл в гостях «Динамо» ЛО

Завершились еще три матча 14-го тура волейбольной Суперлиги.

«Динамо» Ленинградская область на своей площадке с огромным трудом победило кемеровский «Кузбасс» — 3:2 (20:25, 25:19, 25:20, 14:25, 15:13).

Солигорский «Шахтер» дома разгромил «Нову» из Новокуйбышевска со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

В заключительном матче игрового дня нижегородский АСК в напряженной борьбе уступил «Факелу» из Нового Уренгоя — 2:3 (35:33, 17:25, 25:21, 17:25, 13:15)

«Динамо» ЛО и «Кузбасс» делят 4-5 место с 28 очками. Полную таблицу Суперлиги после 14-го тура можно посмотреть по ссылке.