ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе
  • 16:32
    • Амундсен стал победителем мужского пасьюта на «Тур де Ски»
  • 14:44
    • «Зенит» объявил о переходе нападающего «Коринтианса»
  • 17:23
    • Семин считает Романцева лучшим тренером в истории российского футбола
  • 16:45
    • Диггинс сохранила лидерство на «Тур де Ски» после гонки преследования
  • 16:16
    • «Торпедо» смог сломить сопротивление «Куньлуня» лишь в овертайме
    Все новости спорта

    Амундсен стал победителем мужского пасьюта на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Гонку преследования на 20 км классическим стилем у мужчин на этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Давосе выиграл норвежец Харальд Амундсен со временем 57:57.7.

    Харальд Амундсен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харальд Амундсен

    Второе и третье места заняли также его соотечественники Хенрик Дённестад и Мартин Нюэнгет.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 20 км. Мужчины.
    • 1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 57.57,7.
    • 2. Хенрик Дённестад (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.
    • 3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +34,6.
    • 4. Уго Лапалус (Франция) +34,7.
    • 5. Фридрих Мох (Германия) +35,7.
    • 6. Беда Кле (Швейцария) +36,4.
    • 7. Антуан Сир (Канада) +49,6.
    • 8. Реми Бурден (Франция) +51,3.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» на Канарах «Лас-Пальмас»?
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?
  • «Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Забьют и те, и другие
  • «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному