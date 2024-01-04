Амундсен стал победителем мужского пасьюта на «Тур де Ски»

Харальд Амундсен Фото: globallookpress.com
Второе и третье места заняли также его соотечественники Хенрик Дённестад и Мартин Нюэнгет.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 20 км. Мужчины.
- 1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 57.57,7.
- 2. Хенрик Дённестад (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.
- 3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +34,6.
- 4. Уго Лапалус (Франция) +34,7.
- 5. Фридрих Мох (Германия) +35,7.
- 6. Беда Кле (Швейцария) +36,4.
- 7. Антуан Сир (Канада) +49,6.
- 8. Реми Бурден (Франция) +51,3.