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    Диггинс сохранила лидерство на «Тур де Ски» после гонки преследования

    Прочие Лыжи
    В гонке преследования на 20 км классическим стилем на многодневке «Тур де Ски» победу одержала финская лыжница Кертту Нисканен, которая после этого успеха переместилась на второе место в общем зачете.

    Джессика Диггинс
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    Джессика Диггинс

    Лидерство же продолжает удерживать американка Джессика Диггинс. На третье строчке расположилась шведка Йонна Сундлинг.

    Лыжные гонки. Женщины. «Тур де Ски». Общий зачёт. Положение по итогам пяти этапов
    • 1. Джессика Диггинс (США) — 2.40,25.
    • 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,44.
    • 3. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,52.
    • 4. Хейди Венг (Норвегия) +0,57.
    • 5. Фрида Карлссон (Швеция) +0,58.
    • 6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,02.
    • 7. Линн Сван (Швеция) +1,08.
    • 8. Виктория Карль (Германия) +1,39.
    • 9. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1,42.
    • 10. Рози Бреннан (США) +1,56.
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