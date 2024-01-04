Диггинс сохранила лидерство на «Тур де Ски» после гонки преследования

Джессика Диггинс Фото: globallookpress.com
Лидерство же продолжает удерживать американка Джессика Диггинс. На третье строчке расположилась шведка Йонна Сундлинг.
Лыжные гонки. Женщины. «Тур де Ски». Общий зачёт. Положение по итогам пяти этапов
- 1. Джессика Диггинс (США) — 2.40,25.
- 2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,44.
- 3. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,52.
- 4. Хейди Венг (Норвегия) +0,57.
- 5. Фрида Карлссон (Швеция) +0,58.
- 6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,02.
- 7. Линн Сван (Швеция) +1,08.
- 8. Виктория Карль (Германия) +1,39.
- 9. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1,42.
- 10. Рози Бреннан (США) +1,56.