Нисканен выиграла классическую «разделку» на «Тур де Ски», Карл — вторая

В итальянском Тоблахе подошла к концу женская десятикилометровая гонка с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа «Тур де Ски».

Её победительницей стала представительница Финляндии Кертту Нисканен. Второй результат на финише продемонстрировала немка Виктория Карл. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.