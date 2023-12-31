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    Нисканен выиграла классическую «разделку» на «Тур де Ски», Карл — вторая

    Прочие Лыжи
    В итальянском Тоблахе подошла к концу женская десятикилометровая гонка с раздельным стартом классическим стилем в рамках первого этапа «Тур де Ски».

    Кертту Нисканен
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    Кертту Нисканен

    Её победительницей стала представительница Финляндии Кертту Нисканен. Второй результат на финише продемонстрировала немка Виктория Карл. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины
    • 1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.48,0
    • 2. Виктория Карл (Германия) — 6,7
    • 3. Джесси Диггинс (США) — 10,7
    • 4. Рози Бреннан (США) — 15,2
    • 5. Катарина Хенниг (Германия) — 29,0
    • 6. Хайди Венг (Норвегия) — 40,8
    • 7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 43,4
    • 8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — 45,5
    • 9. Линн Сван (Швеция) — 52,3
    • 10. Тереза Штадлобер (Австрия) — 53,2
    • 11. Фрида Карлссон (Швеция) — 56,2
    • 12. Йонна Сундлинг (Швеция) — 58,3
    • 13. Эбба Андерссон (Швеция) — 59,5
    • 14. Эмма Рибом (Швеция) — 1.01,1
    • 15. Моа Илар (Швеция) — 1.05,3
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