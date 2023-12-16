Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества

Даниил Серохвостов Фото: globallookpress.com
Золото завоевал Даниил Серохвостов. Второе место занял Кирилл Бажин. Топ-3 замкнул Эдуард Латыпов.
Биатлон. Кубок Содружества, второй этап, Уфа
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. (2) Даниил Серохвостов — 35.50,1 (4 промаха).
2. (3) Кирилл Бажин — отставание 13,0 (1).
3. (1) Эдуард Латыпов +1.12,6 (7).
4. (6) Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.22,4 (3).
5. (9) Александр Логинов +1.23, 6 (3).
6. (10) Рустам Каюмов +1.58,1 (3).
На данный момент российские биатлонисты отстранены от международных стартов.