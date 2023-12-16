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  • 10:08
    • Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества
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    Серохвостов выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка Содружества

    Прочие Биатлон
    В Уфе состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка Содружества — 2023/2024 по биатлону.

    Даниил Серохвостов
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    Даниил Серохвостов

    Золото завоевал Даниил Серохвостов. Второе место занял Кирилл Бажин. Топ-3 замкнул Эдуард Латыпов.

    Биатлон. Кубок Содружества, второй этап, Уфа
    Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

    1. (2) Даниил Серохвостов — 35.50,1 (4 промаха).
    2. (3) Кирилл Бажин — отставание 13,0 (1).
    3. (1) Эдуард Латыпов +1.12,6 (7).
    4. (6) Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.22,4 (3).
    5. (9) Александр Логинов +1.23, 6 (3).
    6. (10) Рустам Каюмов +1.58,1 (3).

    На данный момент российские биатлонисты отстранены от международных стартов.

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