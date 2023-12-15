Клебо выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира

В норвежском Тронхейме завершился мужской спринт свободным стилем. Победителем стал звезда сборной Норвегии, преодолевший дистанцию за 2.39,3.

На 0,8 секунды от него отстал француз Люка Шанава. Третьим стал партнер Клебо по сборной Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм. Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,3.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,8 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,5.

5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +3,3.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,4.

Сейчас в общем зачете Кубке мира лидирует норвежец Амундсен с 561 очком. За ним идут партнеры по команде Голберг (483) и Клебо (466).