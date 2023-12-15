Клебо выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
На 0,8 секунды от него отстал француз Люка Шанава. Третьим стал партнер Клебо по сборной Харальд Эстберг Амундсен.
Сейчас в общем зачете Кубке мира лидирует норвежец Амундсен с 561 очком. За ним идут партнеры по команде Голберг (483) и Клебо (466).
Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм. Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,3.
- 2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,8 секунды.
- 3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.
- 4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,5.
- 5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +3,3.
- 6. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,4.