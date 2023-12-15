ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • 15:31
    • Сербия может сыграть с Россией в марте, если ей разрешат ФИФА и УЕФА
    Все новости спорта

    Клебо выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира

    Прочие Лыжи
    В норвежском Тронхейме завершился мужской спринт свободным стилем. Победителем стал звезда сборной Норвегии Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2.39,3.

    Йоханнес Клебо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоханнес Клебо

    На 0,8 секунды от него отстал француз Люка Шанава. Третьим стал партнер Клебо по сборной Харальд Эстберг Амундсен.

    Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм. Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Финал
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.39,3.
    • 2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,8 секунды.
    • 3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.
    • 4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,5.
    • 5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +3,3.
    • 6. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,4.
    Сейчас в общем зачете Кубке мира лидирует норвежец Амундсен с 561 очком. За ним идут партнеры по команде Голберг (483) и Клебо (466).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли «Ноттингема» шансы против «Тоттенхэма»?
  • «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Аль-Иттихад» проследует в полуфинал
  • «Аль-Ахли» Каир — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Монако» придется тяжело против аутсайдера
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному