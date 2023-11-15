«Кузбасс», «Локомотив» и «Факел» одержали очередные победы

Завершились пять матчей

«Кузбасс» у себя дома обыграл «Газпром-Югру» со счетом 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22).

Новосибирский «Локомотив» не оставил шансов солигорскому «Шахтеру» — 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

«Урал» на своей площадке уступил красноярскому «Енисею» — 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 34:36).

«Факел» был сильнее «Югры-Самотлор» — 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:21).

«Динамо» Ленинградская область дома победило «Нову» — 3:1 (22:25, 25:19, 25:16, 25:14).

После пяти туров у «Факела», «Локомотива», «Динамо» ЛО по 12 очков. «Кузбасс» имеет на одно меньше. У «Енисея» 9 баллов, у «Шахтера» — пять.

«Газпром-Югра» набрал четыре очка, а «Югра-Самотлор» и «Нова» в активе пока не имеют набранных очков и замыкают таблицу Суперлиги.