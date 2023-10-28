Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Мексики

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым по ее итогам, проехав лучший круг за 1 минута 17,887 секунды.
Вторым стал Александр Албон из «Уильямс» с результатом 1 минута 17,957 секунды. Замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булл» (отставание от лидера 0,13 секунды).
Формула-1. Гран-при Мексики. Третья свободная практика:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,887.
- 2. Александер Албон («Уильямс») +0,070.
- 3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,139.
- 4. Фредерик Расселл («Мерседес») +0,361.
- 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,505.
- 6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,550.
- 7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,563.
- 8. Ландо Норрис («Макларен») +0,593.
- 9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,612.
- 10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635.
- 11. Логан Сарджент («Уильямс») +0,831.
- 12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,030.
- 13. Шарль Леклер («Феррари») +1,083.
- 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,207.
- 15. Карлос Сайнс («Феррари») +1,406.
- 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,433.
- 17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,584.
- 18. Пьер Гасли («Альпин») +1,622.
- 19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,686.
- 20. Эстебан Окон («Альпин») +1,952.