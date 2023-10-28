Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Мексики

На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась третья свободная тренировка Гран-при Мексики Формулы-1.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым по ее итогам, проехав лучший круг за 1 минута 17,887 секунды.

Вторым стал Александр Албон из «Уильямс» с результатом 1 минута 17,957 секунды. Замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булл» (отставание от лидера 0,13 секунды).