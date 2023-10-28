ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итоговый турнир WTA в этом году пройдет в мексиканском КанкунеWTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа
  • 21:34
    • Дубль Уилсона не помог «Ньюкаслу» обыграть «Вулверхэмптон»
  • 20:58
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ
  • 19:33
    • Рублев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене
  • 19:16
    • «Арсенал» всухую разгромил «Шеффилд», у Нкетии — хет-трик
  • 19:15
    • «Реал» благодаря дублю Беллингема обыграл «Барселону»
    Все новости спорта

    Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Мексики

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась третья свободная тренировка Гран-при Мексики Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал первым по ее итогам, проехав лучший круг за 1 минута 17,887 секунды.

    Вторым стал Александр Албон из «Уильямс» с результатом 1 минута 17,957 секунды. Замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булл» (отставание от лидера 0,13 секунды).

    Формула-1. Гран-при Мексики. Третья свободная практика:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,887.
    • 2. Александер Албон («Уильямс») +0,070.
    • 3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,139.
    • 4. Фредерик Расселл («Мерседес») +0,361.
    • 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,505.
    • 6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,550.
    • 7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,563.
    • 8. Ландо Норрис («Макларен») +0,593.
    • 9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,612.
    • 10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635.
    • 11. Логан Сарджент («Уильямс») +0,831.
    • 12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,030.
    • 13. Шарль Леклер («Феррари») +1,083.
    • 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,207.
    • 15. Карлос Сайнс («Феррари») +1,406.
    • 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,433.
    • 17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,584.
    • 18. Пьер Гасли («Альпин») +1,622.
    • 19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,686.
    • 20. Эстебан Окон («Альпин») +1,952.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Чем закончится дебютный бой Нганну в боксе против Фьюри?
  • Нганну — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • Не стоит ждать тут много голов
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нганну — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному