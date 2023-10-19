Президент ОКР: Цель России — успешно выступить на Олимпиаде-2028 в США

«Олимпийский комитет принял очередное контрпродуктивное решение, которое имеет политическую подоплеку. Но тем самым сделали лучше для нас. Теперь есть полные основания для того, чтобы обратиться в суд.
На самом деле действия по изоляции российского спорта начались еще в феврале. Российский спорт пытались отлучить от мирового. Во многом антироссийская истерия направлена на неокрепшие умы.
Но у нас готовы ответные действия. Постоянные улучшения тренировочных условий, финансовых, привлечение спортсменов со всего мира на соревнования в России. Мы совместно работаем с Минспортом России.
Мы будем стремиться не просто к участию на Олимпиаде, а к победам. Цель успешно выступить на Олимпиаде-2028 в США мы перед собой ставим. Думаю, что к тому моменту отношение к России изменится. Оно уже изменилось усилиями нашего президента.
В рамках нашей спортивной дипломатии, мы стараемся быть многополярным. Вместе с мин спорта, мин иностранных дел мы обеспечиваем будущее для российского спорта. Несмотря на все препятствия», — приводит слова Позднякова Sport24.