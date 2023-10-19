Президент ОКР: Цель России — успешно выступить на Олимпиаде-2028 в США

Президент Олимпийского комитета России (ОКР)раскритиковал Международный олимпийский комитет.

«Олимпийский комитет принял очередное контрпродуктивное решение, которое имеет политическую подоплеку. Но тем самым сделали лучше для нас. Теперь есть полные основания для того, чтобы обратиться в суд.

На самом деле действия по изоляции российского спорта начались еще в феврале. Российский спорт пытались отлучить от мирового. Во многом антироссийская истерия направлена на неокрепшие умы.

Но у нас готовы ответные действия. Постоянные улучшения тренировочных условий, финансовых, привлечение спортсменов со всего мира на соревнования в России. Мы совместно работаем с Минспортом России.

Мы будем стремиться не просто к участию на Олимпиаде, а к победам. Цель успешно выступить на Олимпиаде-2028 в США мы перед собой ставим. Думаю, что к тому моменту отношение к России изменится. Оно уже изменилось усилиями нашего президента.

В рамках нашей спортивной дипломатии, мы стараемся быть многополярным. Вместе с мин спорта, мин иностранных дел мы обеспечиваем будущее для российского спорта. Несмотря на все препятствия», — приводит слова Позднякова Sport24.