Ферстаппен показал лучшее время в тренировке Гран-при Катара, Сайнс — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а третье место занял его партнёр по команде Шарль Леклер.
Ферстаппен может стать чемпионом сезона-2023 года уже в спринтерской гонки. Для этого ему нужно финишировать не ниже шестого места.
Гран-при Катара. Первая свободная тренировка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,428.
- 2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334.
- 3. Шарль Леклер («Феррари») +0,481.
- 4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,491.
- 5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,588.
- 6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,599.
- 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,743.
- 8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,908.
- 9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,952.
- 10. Ландо Норрис («Макларен») +1,013.
- 11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,122.
- 12. Александер Албон («Уильямс») +1,162.
- 13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,251.
- 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,262.
- 15. Эстебан Окон («Альпин») +1,304.
- 16. Пьер Гасли («Альпин») +1,393.
- 17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,613.
- 18. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +1,678.
- 19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,810.
- 20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,074.