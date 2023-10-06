Ферстаппен показал лучшее время в тренировке Гран-при Катара, Сайнс — второй

Пилотвыиграл единственную практику Гран-при Катара.

Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а третье место занял его партнёр по команде Шарль Леклер.

Ферстаппен может стать чемпионом сезона-2023 года уже в спринтерской гонки. Для этого ему нужно финишировать не ниже шестого места.