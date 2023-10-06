ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурат Гассиев и Отто ВаллинПроигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой
  • 18:07
    • Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае
  • 17:46
    • Головин — лучший игрок «Монако» в сентябре
  • 16:38
    • Рыбакина обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине
  • 13:28
    • Самсонова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Ферстаппен показал лучшее время в тренировке Гран-при Катара, Сайнс — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл единственную практику Гран-при Катара.

    Макс Ферстаппен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Ферстаппен

    Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а третье место занял его партнёр по команде Шарль Леклер.

    Ферстаппен может стать чемпионом сезона-2023 года уже в спринтерской гонки. Для этого ему нужно финишировать не ниже шестого места.

    Гран-при Катара. Первая свободная тренировка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,428.
    • 2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334.
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») +0,481.
    • 4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,491.
    • 5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,588.
    • 6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,599.
    • 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,743.
    • 8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,908.
    • 9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,952.
    • 10. Ландо Норрис («Макларен») +1,013.
    • 11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,122.
    • 12. Александер Албон («Уильямс») +1,162.
    • 13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,251.
    • 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,262.
    • 15. Эстебан Окон («Альпин») +1,304.
    • 16. Пьер Гасли («Альпин») +1,393.
    • 17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,613.
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +1,678.
    • 19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,810.
    • 20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,074.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы продолжат кошмар Ротенберга?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Атлетик» вернется на победный путь
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному