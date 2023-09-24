Алонсо рассказал, что специально игнорировал приказы команды на Гран-при Японии

Двукратный чемпион мира, выступающий сейчас за, после гонки рассказал, что специально не слушал сигналы команды не заезжать на бордюры на последних кругах гонки на

Его партнер по команде Лэнс Стролл к тому времени уже сошел с дистанции из-за механической поломки и персонал «Астон Мартин» опасался за испанца, что с ним может произойти тоже самое. Инженеры просили Алонсо не заезжать на бордюры, но он пропустил мимо ушей их просьбу.

«Я не послушал команду, когда они сказали мне не заезжать на бордюры. Мне достаточно того, что есть в машине, чтобы завершить гонку удачно. Я рискнул всем», — приводит слова Алонсо GPFans.

По итогам Гран-при Японии Фернандо Алонсо финишировал на 8-м месте, в общем зачете чемпионата он располагается на 4-й строчке.