Вяльбе считает, что в лыжах остаются проблемы с допингом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)сообщила, что в лыжных гонках есть проблемы с допингом и их никак не удается полностью искоренить.

«У нас не все хорошо, конечно, есть допинговые случаи, причем они приходят всплесками. Такой был в 2019 году, но хочу отметить, что я этих спортсменов в лицо не знаю, у нас огромная армия лыжников. В прошлом сезоне было 13 "флагов" за пропущенные тесты или непредоставление информации. Наибольшее число было в сезоне-2016/17 — 24 случая.

Иногда я верю, что не было интернета, не мог поправить время, но в основном это халатность. Борьба идет, но я не соглашусь, что должен быть дополнительный человек. Спортсмены за что зарплату получают?

Они же не забывают, что им 10-го числа приходят деньги. Если мы будем наказывать деньгами, то он будет не сидеть в интернете и в игрушки играть, а проверять, все ли он в ADAMS заполнил, договорился ли с охраной, чтобы пропустили офицеров.Вы все пытаетесь их наказать, а мы пытаемся из них неврастеников сделать», — цитируют Вяльбе РИА Новости.

Елена Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году. Под ее руководством женская и мужская сборные России снова вернулись в число ведущих в мире, завоевали множество золотых медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира.