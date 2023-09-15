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    Ферстаппен: У «Ред Булл» большие проблемы с балансом машины, а «Феррари» очень быстра

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал восьмое место во второй практике Гран-при Сингапура.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «У нас были большие проблемы с балансом машины. Мы пытались изменить некоторые настройки. Одни помогало, а другие нет. Однако нам так и не удалось подобрать оптимальный вариант настроек. Так что нам еще предстоит разобраться с некоторыми моментами. Конечно, завтра мы постараемся улучшить ситуацию, но мы действительно видим большой отрыв. "Феррари" очень быстра, а мы оказались гораздо хуже, чем ожидали», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

    Напомним, пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал первым во второй практике Гран-при Сингапура. На втором месте напарник Сайнса по команде Шарль Леклер (+0,018), замкнул тройку Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,235).

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