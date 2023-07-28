Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии, но первым стартовать будет Леклер

Шарль Леклер Фото: globallookpress.com
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, однако он потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа за замену коробки передач и будет стартовать с 6-й позиции.
Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал третьим.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:46.168
- 2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:46.988
- 3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:47.045
- 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:47.087
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:47.152.
- 6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:47.365
- 7. Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.669
- 8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:47.805
- 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:47.843
- 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:48.841
- 11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:53.148
- 12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:53.671
- 13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:54.160
- 14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:54.694
- 15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:56.372
- 16. Александер Албон («Уильямс») — 2:00.314
- 17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 2:00.832
- 18. Логан Сарджент («Уильямс») — 2:01.535
- 19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 2:02.159
- 20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 2:03.166.