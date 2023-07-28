Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии, но первым стартовать будет Леклер

Во Франкоршаме (Бельгия) завершилась квалификация Гран-при Бельгии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, однако он потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа за замену коробки передач и будет стартовать с 6-й позиции.

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал третьим.