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    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии, но первым стартовать будет Леклер

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    Во Франкоршаме (Бельгия) завершилась квалификация Гран-при Бельгии.

    Шарль Леклер
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    Шарль Леклер

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, однако он потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа за замену коробки передач и будет стартовать с 6-й позиции.

    Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал третьим.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:46.168
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:46.988
    • 3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:47.045
    • 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:47.087
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:47.152.
    • 6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:47.365
    • 7. Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.669
    • 8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:47.805
    • 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:47.843
    • 10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:48.841
    • 11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:53.148
    • 12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:53.671
    • 13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:54.160
    • 14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:54.694
    • 15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:56.372
    • 16. Александер Албон («Уильямс») — 2:00.314
    • 17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 2:00.832
    • 18. Логан Сарджент («Уильямс») — 2:01.535
    • 19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 2:02.159
    • 20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 2:03.166.
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