Поздняков: Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР)прокомментировал заявление главы МОКоб условиях для допуска российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

«Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.

Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», — цитирует Позднякова «РИА Новости Спорт».

28 марта, Бах на исполкоме организации в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, обозначив ряд условий.