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    Поздняков: Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК

    Прочие Вокруг спорта Олимпизм
    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха об условиях для допуска российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

    Станислав Поздняков
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    Станислав Поздняков

    «Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.

    Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», — цитирует Позднякова «РИА Новости Спорт».

  • Глава МОК Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов
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