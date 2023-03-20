Вяльбе: Смена гражданства спортсменом — это предательство Родины

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)высказалась о смене гражданства некоторыми российскими спортсменами.

«Подождите, а этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили? Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется. Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься — пять, четыре или три — ты был полностью на государственном обеспечении.

А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину? Я другого не вижу этому объяснения, для меня это — предательство Родины, вот и все. Я очень надеюсь, что у нас нет таких лыжников», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.