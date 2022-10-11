Тихонов: Пусть шведы не раскрывают рот, а то напомним, что такое Россия!

Александр Тихонов Фото: globallookpress.com
«Я бы этих шведок не допустил! Какое их дело до политики? Старайтесь показывать результаты и дружить, есть такое понятие — спортивное братство!
Причем тут Украина и какое дело шведам до нее? Пусть лучше поучат историю! Мы к шведам не ходили, а вот они приходили к нам и где они? И пусть рот не раскрывают, а то напомним, что такое Россия!
Пусть учат историю и занимаются спортом, а не лезут в политику. Только безграмотные шведы могут сказать, что спорт и политика связаны между собой! Они сами больше потеряют.
Из-за этих бойкотов снизятся: конкуренция, зрительский интерес, интрига. Надо думать, о том, как повысить все это, а не о политике», — приводит слова Тихонова Sport24.