Плющенко: Если придет повестка, то убегать не буду

Двукратный олимпийский чемпионзаявил, что готов идти в военкомат, если ему придет повестка.

«Время сейчас тяжелое. И если пришла повестка, то это не значит, что тебя отправят на фронт.

Может быть, было бы правильно, если бы все, в том числе и я, пошли и подготовились к возможной будущей ситуации. Я не вижу паники, чтобы убегать и прятаться.

К сожалению, многие уехали. Я это не приветствую! Скажу за себя: я сейчас дома, в Новогорске. И если придет повестка, то я никуда не буду убегать.

Я с удовольствием пройду обучение. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция. Хотелось бы, чтобы все ее услышали», — приводит слова Плющенко Sport24.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».