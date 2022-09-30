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    Плющенко: Если придет повестка, то убегать не буду

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    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов идти в военкомат, если ему придет повестка.

    Евгений Плющенко
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    Евгений Плющенко

    «Время сейчас тяжелое. И если пришла повестка, то это не значит, что тебя отправят на фронт.

    Может быть, было бы правильно, если бы все, в том числе и я, пошли и подготовились к возможной будущей ситуации. Я не вижу паники, чтобы убегать и прятаться.

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    • К сожалению, многие уехали. Я это не приветствую! Скажу за себя: я сейчас дома, в Новогорске. И если придет повестка, то я никуда не буду убегать.

    Я с удовольствием пройду обучение. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция. Хотелось бы, чтобы все ее услышали», — приводит слова Плющенко Sport24.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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