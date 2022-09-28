Два фигуриста сборной России получили повестки в военкомат

По данным издания, Федерация фигурного катания России (ФФКР) запросила для спортсменов отсрочку по линии Министерства спорта РФ.
23-летний Дмитрий Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020), бронзовый призёр чемпионата России (2018).
На юниорском уровне — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017), бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2016).
22-летний Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России (2021), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), победитель финала Кубка России (2020) и этапа международной серии «челленджер» Nebelhorn Trophy (2019).