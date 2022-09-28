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    Два фигуриста сборной России получили повестки в военкомат

    Прочие Фигурное катание Вокруг спорта
    Российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, входящие в национальную команду, получили повестки из военкомата, сообщает телеканал «Матч ТВ».

    Дмитрий Алиев
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    Дмитрий Алиев

    По данным издания, Федерация фигурного катания России (ФФКР) запросила для спортсменов отсрочку по линии Министерства спорта РФ.

    23-летний Дмитрий Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020), бронзовый призёр чемпионата России (2018).

    На юниорском уровне — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017), бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2016).

    22-летний Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России (2021), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), победитель финала Кубка России (2020) и этапа международной серии «челленджер» Nebelhorn Trophy (2019).

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