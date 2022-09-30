Глава МОК: Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами

Глава Международного олимпийского комитета (МОК)призвал вернуть российских спортсменов, которые не поддержали СВО в Украине, к участию в соревнованиях.

«Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — приводит слова Баха Corriere della Sera.

С 28 февраля 2022 года действует рекомендация МОК международным федерациям о недопуске российских и белорусских спортсменов к турнирам.