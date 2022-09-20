ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты «МЮ» хотят избавиться от владельцев клуба Почему фанаты «Манчестер Юнайтед» ненавидят его владельцев
  • 12:43
    • Почеттино может возглавить «Ниццу»
  • 12:21
    • Газизов подал новый иск к Федуну на 365 млн рублей
  • 11:09
    • «Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
    Все новости спорта

    «Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону

    Прочие Биатлон Вокруг спорта
    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал не будет показывать международные турниры по биатлону в предстоящем сезоне.

    «Матч ТВ» решил не показывать этапы Кубка мира по биатлону в новом сезоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Матч ТВ» решил не показывать этапы Кубка мира по биатлону в новом сезоне

    «Во-первых, у нас есть наши турниры: Кубок России, чемпионат России, Кубок Содружества.

    Во-вторых, все это пересекается с Кубками мира, на которых наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла», — приводит слова Тащина «Чемпионат».

  • Глава «Матч ТВ»: В наших интересах, чтобы все сделали Fan ID. В чем проблема оформить?
  • Читайте по теме

    • Летний чемпионат России по биатлону пройдет с 24 по 27 сентября в Чайковском. Первый этап Кубка России пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 28 ноября.

    Напомним, российские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/2023.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй раунд между «Динамо» Минск и «Северсталью» получится таким же событийным?
  • «Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Еще один андердог станет жертвой ЦСКА?
  • «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Светит ли что-нибудь «Витязю» в матче с «Локомотивом»?
  • «Витязь» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному