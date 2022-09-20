«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону

«Матч ТВ» решил не показывать этапы Кубка мира по биатлону в новом сезоне Фото: globallookpress.com
«Во-первых, у нас есть наши турниры: Кубок России, чемпионат России, Кубок Содружества.
Во-вторых, все это пересекается с Кубками мира, на которых наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла», — приводит слова Тащина «Чемпионат».
Летний чемпионат России по биатлону пройдет с 24 по 27 сентября в Чайковском. Первый этап Кубка России пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 28 ноября.
Напомним, российские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/2023.