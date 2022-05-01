Фьюри уничтожил Уайта. “Цыганский король” обязан объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом

Завершить карьеру или подраться с Нганну и Усиком? Каковы мотивы могут быть у Тайсона Фьюри?

Победа над Уайтом — это легкая прогулка для Фьюри

В ночь с 23 на 24 апреля Тайсон Фьюри провел очередную защиту своих чемпионских поясов против Диллиана Уайта. Вряд ли у кого-то были сомнения по поводу того, что победит именно “цыганский король”. Его оппонент всячески подогревал интерес к поединку и вовсе утверждал, что сможет отправить Тайсона в нокаут.

Диллиан говорил, что за счет мощных ударов в корпус он заставит Фьюри страдать, но в итоге он не показал в этом поединке абсолютно ничего. Тайсон же, как обычно был уверен в себе. Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе говорил, что этот поединок не продолжится более шести раундов.

Тайсон Фьюри Против Диллиан Уайт

В итоге он свое слово сдержал и в шестом раунде мощным апперкотом отправил соперника в нокаут. Уайт поднялся и хотел продолжить поединок, но он сразу же стал заваливаться на канаты. Судья понял, что Диллиан далее не сможет боксировать и в итоге остановил встречу.

Тайсон Фьюри по-прежнему остался непобежденным. До встречи с Уайтом “цыганский король” говорил, что это будет его последний поединок. Впрочем, официального заявления со стороны английского боксера до сих пор не было. А это значит есть вероятность, что Фьюри все же сможет провести еще один, как минимум, один бой.

О бое с Фрэнсисом Нганну

Тайсон Фьюри после победы globallookpress.com

В последнее время очень много разговоров ходит вокруг поединка Тайсона Фьюри против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиcа Нганну. Камерунец не раз утверждал, что готов встретиться с “цыганским королем” где угодно и когда угодно. Его мотивы очень просты и понятны, ведь все бойцы UFC получают гораздо меньше, чем профессиональные боксеры.

Если ты не Конор Макгрегор, то не можешь рассчитывать на гонорар в пять миллионов евро за каждый свой поединок. Интересно то, что инициатива исходила именно от Тайсона Фьюри. Нганну теперь временно приостановил свое выступление в UFC и, по его словам, встреча с “цыганским королем” обязательно состоится в 2023 году.

Фрэнсис Нганну Чемпион UFC в тяжелом весе Этот бой обязательно состоится. К концу текущего года мы все выясним и договоримся о деталях. Наша встреча будет в 2023 году и мне хотелось, чтобы она прошла именно в Африке

Об этом Фрэнсис заявил в одном из своих последних интервью. С желанием камерунца заработать все понятно, но вот для чего это поединок нужен Тайсону Фьюри? Только за бой против Диллиана Уайта “цыганский король” получил около 35 миллионов долларов.

Да и за предыдущие поединки в англичанин заработал не менее крупные суммы. С профессиональной точки зрения по правилам бокса эта встреча не имеет смысла. За свою карьеру Фьюри побил многих, но не всех. Вероятнее всего, англичанин ищет для себя новый вызов и поэтому даже готов встретиться с Нганну в клетке.

Уже несколько раз с предлагалось провести бой по правилам бокса в перчатках для ММА в октагоне. И при таких условиях из этого поединка, действительно, может получиться что-то интересное и конкурентоспособное.

А как же бой с Усиком?

Фьюри на пресс-конференции к бою globallookpress.com

Не так давно в тяжелом весе дебютировал Александр Усик. С Тайсоном Фьюри их объединяет то, что никто из них в своей карьере еще ни разу не проигрывал. В сентябре 2021 года Александр сумел одолеть Энтони Джошуа. Причем последние раунды Усик забрал в доминирующем стиле. Матч-реванш против Энтони состоится 23 июля 2022 года.

В случае успеха Усика, у поклонников бокса останется только один вопрос: а кто же все-таки самый сильный тяжеловес с в мире. Диллиан Уайт, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер останутся уже вне игры. И оспаривать звание сильнейшего тяжеловеса должны будут между собой Тайсон Фьюри и Александр Усик. У “цыганского короля” сейчас два пояса: WBC и The Ring.

У Усика их четыре: WBA Super, WBO, IBF и IBO. И каждому из них не хватает поясов друг друга для того, чтобы называть себя абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. С этой точки зрения Тайсону Фьюри не стоит завершать карьеру раньше времени.

Но, если англичанин собирается подраться с Фрэнсисом Нганну не раньше 2023 года, то бой с Усиком может отложиться и вовсе до 2024 года. Как показал последний бой против Уайта, “цыганский король” по-прежнему находится в хорошей форме. К тому же у Тайсона есть преимущество перед Усиком в плане габаритов, ведь украинский боксер по своим природным данным точно не тяжеловес.

В любом случае, шансов на победу у Фьюри будет очень много. У него есть возможность вписать свое имя в историю бокса на долгие годы вперед. Бой против Усика может стать легендарным и уже сейчас этого противостояния ждет весь мир.