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    Тренер женской сборной России по биатлону: Практически не получаю зарплату в команде. 25 тысяч в месяц набегает в сумме

    Прочие Биатлон
    Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о своей зарплате в национальной команде.

    Михаил Шашилов
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    Михаил Шашилов

    «Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в ЦСП и на четверти в СБР. В сумме набегает 25 тысяч в месяц.

    Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва. В этом плане спокоен. За мной тыл, мое училище, мои спортсмены. Может, потому и проще в определенном смысле.

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    • Не рассматриваю сборную как источник дохода, больше хочется что-то дать, привнести. Спасибо Виктору Майгурову, который это понимает: "Хочешь делать — делай". У нас с ним нормальный контакт, почти всегда идет навстречу, лишь изредка приходится убеждать.

    А люди по привычке думают, что держусь за какие-то оклады, пайки, экипировку. Дома, честное слово, с этим порядок, а кое-что и получше организовано.

    Да, в сборной работаю за герб, флаг и идею. Потому что за державу обидно. Сразу сказал, когда пришел: цель — олимпийская медаль, хотя бы серебряная.

    А вы мне про конфликты с личными тренерами. Какие конфликты, если они работают не со мной, а со спортсменом? Да и что нам делить, когда главной целью было собрать команду и использовать самый большой шанс — эстафетный?», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

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