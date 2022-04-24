Волкову нужна только победа в бою с Розенстрайком

В ночь с 4 на 5 июня состоится очередной турнир UFC, где в главном бою сойдутся Жаирзиньо Розенстрайк и Александр Волков

Новый бой «драго» состоится уже совсем скоро

Александр Волков выступает в UFC уже 6 лет. После четырех побед подряд казалось, что российский боец станет одним из претендентов на чемпионский пояс. Однако после поражения от Дерика Льюиса в 2018 году Волков начал выступать нестабильно.

При этом Александр сумел ворваться в топ-10 сильнейших тяжеловесов UFC. Не так давно Волков проводил свой очередной бой на турнире в Лондоне против Тома Аспиналла, который состоялся 22 марта. Александр был фаворитом, но уступил уже в первом раунде после армбара на прямую руку.

В итоге россиянин потерпел десятое поражение в карьере и так и остался на седьмой строчке в рейтинге тяжеловесов. Проигрыш отбрасывает Волкова очень далеко от чемпионского пояса. Теперь же «драго» предстоит подраться против Жаирзиньо Розенстрайка на турнире, который пройдет в ночь с 4 на 5 июня.

Волкову нужна только победа

Розенстрайк и Волков сейчас соседи в таблице в рейтинге тяжеловесов. Россиянин занимает седьмую строчку, а суринамец восьмую. Теперь же «драго» нужна только победа и право на ошибку у него больше нет.

В случае успеха в бою с Аспиналлом Волков мог рассчитывать на поединок за титул временного чемпиона, однако теперь он рискует и вовсе покинуть список топ-10 сильнейших тяжеловесов. В противостоянии с англичанином Волков вообще ничего не показал.

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Впрочем, как говорит Иван Банников, являющийся менеджером бойца, у Александра нет проблем с физической формой. По его словам, все кроется в психологии.

Иван Банников Менеджер Александра Волкова У него, на мой взгляд, ментальная усталость от большого количества боев и ответственности, которая есть у него в жизни, и от ментального давления, которое он испытывает. Возможно, ему стоит взять перерыв, чтобы кардинально изменить подход ко всему процессу

Однако Волков не прислушался к совету своего менеджера и вместо паузы он вновь подерется уже в июне. При этом оппозиция будет гораздо серьезнее. Все же времени на подготовку осталось не так уж и много. Бой против Жаирзиньо может стать для «драго» одним из самых тяжелых в карьере.

О сопернике: чем так опасен Жаирзиньо Розенстрайк?

Жаирзиньо Розенстрайк globallookpress.com

Суринамский боец обладает очень мощным нокаутирующим ударом. Пожалуй, в этом компоненте он даже не уступит Фрэнсису Нганну и Дерику Льюису, который досрочно финишировал Волкова на UFC 229. Всего за карьеру Жаирзиньо провел 15 боев.

В его активе 12 побед, из которых 11 нокаутом, и 3 поражения. Розенстрайк старается не доводить дело до решения судей. Он занимает центр октагона и давит на своих оппонентов уже с первых секунд. Сам же Жаирзиньо досрочно проигрывал только действующему чемпиону Нганну.

Только Фрэнсис сумел отправить Розенстрайка в нокаут. Сирилу Гану и Кертису Блэйдсу суринамец уступил единогласным решением судей, но при этом нельзя сказать, что Жаирзиньо проиграл подчистую. Он показал довольно конкурентоспособные бои.

Волков же не обладает такой мощью, как его соперник. А в борьбе «драго» сам не так хорош. Вероятнее всего, бой против Розенстрайка пройдет в стойке и работы в партере будет очень мало.

В связи с этим, Волкову следует обратить внимание на защиту от джебов и боковых, которые так любит выбрасывать Розенстрайк. Суринамцу тоже терять уже нечего, ведь он, как и Александр, далек сейчас от титула. Последний свой бой Жаирзиньо проиграл. Получается, что в ночь с 4 на 5 июня в октагоне встретятся два раненых зверя.

Над чем надо работать Волкову?

Александр Волков globallookpress.com

Сейчас главная проблема Александра — это эмоциональная составляющая. Российскому бойцу надо полностью пересмотреть свой подход к тренировкам и настрой на поединке. Кажется, что в нынешнем состоянии «драго» вряд ли может рассчитывать на успех. Российский самбист Виталий Минаков дал следующий комментарий после поражения Волкова от Аспиналла:

Виталий Минаков Российский самбист В очередной раз Саша, наверное, психологически не справляется с важными поединками. У него всегда одна и та же ошибка, которая приводит его к поражению. Он бореться в партере, но при этом не учится стоять на ногах и защищаться от бросков. У него есть все, чтобы забрать пояс, нужно просто уделить внимание защите

Со словами Минакова вряд ли кто будет спорить. Но явный спад у Волкова начал наблюдаться уже в бою с Тыбурой. Тогда Александр позволил сделать своему сопернику очень многое. Марчин успешно переводил Волкова на канвас и далее пытался работать первым номером.

Также поляк несколько раз пробивал амплитудные фронт-кики по корпусу. Тогда Александр сумел победить по очкам, но это было очень сомнительное выступление. Примерно 40% тейкдаунов со стороны соперников Волкова оказываются успешными. Также Александр пропускает 52% акцентированных ударов.

Россиянину в срочном порядке нужно подтягивать защиту и в стойке, и в партере. Розенстрайк не будет пытаться проходить в ноги, но ему достаточно одного точного попадания, чтобы выиграть бой. Если Волков не прибавит в оборонительных действиях, то рискует проиграть уже в первом раунде.

За счет чего Волков может победить Розенстрайка? Как показывает практика, Жаирзиньо не очень хорошо себя чувствует во второй половине поединка. 8 из 11 нокаутов было в первом раунде, а среднее время боя в UFC у суринамца 9 минут и 30 секунд.

На финальный отрезок у Розенстрайка может не хватить сил, чем просто обязан воспользоваться Александр. За счет превосходства в росте и размахе рук почти на 15 сантиметров Волков может перебить Жаирзиньо на дальней дистанции.

Но при этом ни в коем случае нельзя позволять сопернику бить амплитудные удары. Против такого оппонента пропустил — это все равно, что проиграл. На этот раз ставки слишком высоки и поражение Волкову может стоить дальнейшей карьеры.