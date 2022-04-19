Синхронистка Субботина завоевала золото на открытом чемпионате России

Варвара Субботина Фото: globallookpress.com
Субботина, выступавшая за сборную России, набрала 95,9823 балла за свое выступление.
Серебро с результатом 92,5886 балла завоевала представительница Белоруссии Василина Хондошко. Бронза у россиянки Надежды Демидовой (91,8394), представлявшей сборную Москвы.
В групповых соревнованиях в технической программе первое место заняла сборная России, набравшая 96,2576 балла.
На втором месте — первая команда Санкт-Петербурга (90,0230), на третьей строчке — третья команда Москвы (89,9674).
Открытый чемпионат России по синхронному плаванию стартовал 18 апреля и продлится до 22 апреля.