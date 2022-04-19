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    Синхронистка Субботина завоевала золото на открытом чемпионате России

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    Синхронистка Варвара Субботина завоевала золото в технической программе у солисток на открытом чемпионате России, который проходит в Казани.

    Варвара Субботина
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    Варвара Субботина

    Субботина, выступавшая за сборную России, набрала 95,9823 балла за свое выступление.

    Серебро с результатом 92,5886 балла завоевала представительница Белоруссии Василина Хондошко. Бронза у россиянки Надежды Демидовой (91,8394), представлявшей сборную Москвы.

    В групповых соревнованиях в технической программе первое место заняла сборная России, набравшая 96,2576 балла.

    На втором месте — первая команда Санкт-Петербурга (90,0230), на третьей строчке — третья команда Москвы (89,9674).

    Открытый чемпионат России по синхронному плаванию стартовал 18 апреля и продлится до 22 апреля.

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