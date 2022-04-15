Волков проведет следующий бой в UFC против Розенстрайка

Российский боец смешанных единоборствпроведет свой следующий поединок 4 июня на турнире UFC Fight Night против Жаирзиньо Розенстрайка. Их встреча станет главным событием вечера.

Об этом в соцсетях сообщает известный инсайдер Бретт Окамото. И Волков, и Розенстрайк являются представителями десятки сильнейших бойцов в самом тяжелом весе. Александр на данный момент располагается на седьмой строчке рейтинга, а Жаирзиньо на восьмой.

Последний свой поединок Волков проиграл досрочно Тому Аспиналлу в первом раунде 19 марта на турнире в Лондоне. Это было десятое поражение в активе российского бойца.

Жаирзиньо Розенстрайк в своем последнем поединке единогласным решением судей уступил Кертису Блейдсу.