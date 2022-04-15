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    Волков проведет следующий бой в UFC против Розенстрайка

    Прочие Единоборства
    Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведет свой следующий поединок 4 июня на турнире UFC Fight Night против Жаирзиньо Розенстрайка. Их встреча станет главным событием вечера.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    Об этом в соцсетях сообщает известный инсайдер Бретт Окамото. И Волков, и Розенстрайк являются представителями десятки сильнейших бойцов в самом тяжелом весе. Александр на данный момент располагается на седьмой строчке рейтинга, а Жаирзиньо на восьмой.

    Последний свой поединок Волков проиграл досрочно Тому Аспиналлу в первом раунде 19 марта на турнире в Лондоне. Это было десятое поражение в активе российского бойца.

    Жаирзиньо Розенстрайк в своем последнем поединке единогласным решением судей уступил Кертису Блейдсу.

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