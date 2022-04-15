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    Алекно: Я бы не стал вести речь про полную изоляцию волейбола в стране

    Прочие Волейбол
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) отстранить команду от чемпионата мира, а на ее место пригласить коллектив из Украины.

    Владимир Алекно
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    Владимир Алекно

    «У меня такое ощущение, что подобное решение FIVB было заранее подготовлено.

    Есть мысль, что замена Россия на Украину стала решенным делом еще до лишения страны права провести чемпионат мира. У нас отобрали первенство планеты, и это очень плохо

    Не думаю, что из вынужденного пропуска Россией ЧМ стоит делать трагедию. Я бы не стал вести речь про полную изоляцию волейбола в стране.

    Национальное первенство проходит на высоком уровне, а болельщики начинают любить своих спортсменов. Хотя с точки зрения профессионального волейбола это минус.

    А с точки зрения развития молодежи, напротив, плюс. Они только сделают шаг вперед», — цитирует Алекно RT.

    Cоревнования, которые изначально должны были пройти в России, состоятся с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.

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