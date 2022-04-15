Алекно: Я бы не стал вести речь про полную изоляцию волейбола в стране

«У меня такое ощущение, что подобное решение FIVB было заранее подготовлено.
Есть мысль, что замена Россия на Украину стала решенным делом еще до лишения страны права провести чемпионат мира. У нас отобрали первенство планеты, и это очень плохо
Не думаю, что из вынужденного пропуска Россией ЧМ стоит делать трагедию. Я бы не стал вести речь про полную изоляцию волейбола в стране.
Национальное первенство проходит на высоком уровне, а болельщики начинают любить своих спортсменов. Хотя с точки зрения профессионального волейбола это минус.
А с точки зрения развития молодежи, напротив, плюс. Они только сделают шаг вперед», — цитирует Алекно RT.
Cоревнования, которые изначально должны были пройти в России, состоятся с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.