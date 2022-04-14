Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию

Наблюдательный совет(ФШР) проголосовал за вступление организации в состав

Решение об этом было единогласно принято 14 апреля на заседании совета.

«Сейчас должны начаться юридические действия. Сначала мы должны написать письмо в Европейский шахматный союз о просьбе об исключении.

То есть сначала ФШР надо технически выйти, а потом написать заявление о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию. Если нас включат в свой состав, будем встраиваться в календарь.

Какие сроки? Трудно ответить, потому что подобные переходы ранее сложно припомнить», — сказал член наблюдательного совета ФШР Альберт Степанян «Матч ТВ».

В конце февраля Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации.

В индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ могут выступать российские и белорусские шахматисты.

Также было объявлено, что Россия не будет принимать шахматную олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.