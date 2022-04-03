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    Кристина Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

    Прочие Биатлон
    Сегодня, 3 апреля, в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени завершился женский масс-старт на 12,5 км.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала в этой гонке золотую медаль, показав результат 36 минут 53,6 секунды и допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах.

    Серебряную медаль взяла Виктория Сливко, уступившая Резцовой 18 секунд и промахнувшаяся только один раз. На третью ступень пьедестала поднялась Светлана Миронова (+31,9) с тремя промахами.

    Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
    Масс-старт, 12,5 км. Женщины

    1. Кристина Резцова — 36:53.6 (3).
    2. Виктория Сливко +18.0 (1).
    3. Светлана Миронова +31.9 (3).
    4. Елизавета Каплина — 35,5 (1).
    5. Лариса Куклина — 39,5 (1).
    6. Екатерина Носкова — 1.08,4 (5).
    7. Юлия Дроздова — 1.10,7 (2).
    8. Юлия Лапина — 1.38,4 (1).
    9. Ирина Казакевич — 1.39,3 (5).
    10. Анастасия Егорова — 1.44,4 (4).

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