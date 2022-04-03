Кристина Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала в этой гонке золотую медаль, показав результат 36 минут 53,6 секунды и допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах.
Серебряную медаль взяла Виктория Сливко, уступившая Резцовой 18 секунд и промахнувшаяся только один раз. На третью ступень пьедестала поднялась Светлана Миронова (+31,9) с тремя промахами.
Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Кристина Резцова — 36:53.6 (3).
2. Виктория Сливко +18.0 (1).
3. Светлана Миронова +31.9 (3).
4. Елизавета Каплина — 35,5 (1).
5. Лариса Куклина — 39,5 (1).
6. Екатерина Носкова — 1.08,4 (5).
7. Юлия Дроздова — 1.10,7 (2).
8. Юлия Лапина — 1.38,4 (1).
9. Ирина Казакевич — 1.39,3 (5).
10. Анастасия Егорова — 1.44,4 (4).