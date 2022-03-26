Наталья Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Золото в этой дисциплине завоевала Наталья Непряева. Серебро выиграла Анастасия Фалеева. Тройку лучших замкнула Анна Грухвина.
Отметим, что в квалификации Непряева стала второй, Фалеева — четвёртой, а Грухвина вышла в забеги навылет лишь с 27-й позиции.
Сразу после женского финала состоится мужской спринтерский финал. В нём примут участие Александр Большунов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Фёдор Назаров и Сергей Забалуев.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Сыктывкар
Спринт, свободный стиль, финал. Женщины
1. Наталья Непряева — 2.57,78.
2. Анастасия Фалеева +1,05
3. Анна Грухвина +1,87
4. Наталья Матвеева +2,47
5. Наталья Мекрюкова +3,32
6. Екатерина Мегедь +4,61.