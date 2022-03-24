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    Тренер Кондратюка о провале в личном турнире на ОИ: Это моя вина, но я себя за это сейчас абсолютно не корю

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Светлана Соколовская, тренер чемпиона России и Европы в мужском одиночном катании Марка Кондратюка, рассказала о причинах неудачного выступления ее ученика в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    Кондратюк в составе сборной России выиграл командные соревнования, после чего в индивидуальном турнире занял только 15-е место.

    «Конечно, это моя вина. Это отсутствие опыта Олимпийских игр. Но я себя за это сейчас абсолютно не корю. Но вот представьте: короткая, потом произвольная в команде. Следующий день: произвольная у девочек что ли была. Я что, должна была его не пускать болеть за свою команду? Глупо.

    Естественно, он пошел в какой-то спорткомитет, нашел флаг, накупил трещалок. Атрибутика в нашем командном боксе — это все он делал. Думал: "Это как так? Американцы такие веселые, а у нас пусто?" Он искренне переживал за ребят!

    И что, я должна была сказать: "Нет, давай-ка пойдем в номер отдыхать, потому что у тебя потом соревнования?" Наверное, должна была, скажут мне профессионалы. Но я этого не сделала. И он был на эмоциях, пробыл до одиннадцати вечера, в двенадцать приехал в деревню. Не знаю, лег ли он вообще, но в четыре утра уже подъем. В четыре подъем, в пять мы встречались, и в шесть тренировка.

    Смотрю на него утром: "Ты мой золотой… Никакой пацан. Но зато счастливый!" Я понимаю, что он физически нормальный, но он весь в этом счастье и пустой для соревнований. Эмоциями он весь там. Да, мне надо было его скрутить тогда, но мы живем один раз. Этот командный врожденный дух, который в нем присутствует. Я что, должна была его погасить? Наоборот, решила отпустить.

    Короткую откатал: все, что мог на тот момент, он сделал. Вот такого уровня, да. Некачественно, да. Но зато я знаю, что он как человек счастлив. Это очень двояко, меня можно осуждать, обо мне можно говорить все что угодно. Вот, она не подумала. Не подумала. Не хватило и опыта, и желания, и знаний. Все вместе. Это вина не Марка, это только моя вина. Вот так это получилось.

    Перед произвольной мы взяли официальный выходной. А что такое официальный выходной для Марка? Это вся деревня, все друзья, это просто все. Он кипит, он там живет в этой Олимпиаде. Мне закрыть его в номере? Не сделала. Заблокировать его общение? Возможно, кто-то скажет, вот эта Соколовская не подумала о стране. Подумала, но больше подумала о нем. А потом в четыре утра — подъем, в шесть — тренировка и в девять — старт.

    Сейчас секрет расскажу. Ситуация перед выходом на шестиминутную разминку: минута до разминки, а его нет. Врач команды побежал, забрал его из раздевалки. Марк вышел, поприветствовал зрителей, подъезжает ко мне: "Можно выйти?" Я говорю: "Сынок… шестиминутная разминка", "Я вас умоляю, мне очень надо".

    Он вышел, он счастливый, но уставший морально. Он не успел надеть кофту, сверху просто накинул олимпийку, у него полузавязанные ботинки, пошел завязывать. В итоге он разминался минуты три, наверное. Непрофессионально для Олимпийских игр, вот убейте меня.

    Я рассказываю такие вещи, которые могла бы не рассказывать. Я вот прожила эту жизнь: она вот такая, смешная, веселая. Стыдно, да, простите меня, болельщики. Но это моя вина, не было такого опыта: соревнования-тренировка, соревнования-тренировка Олимпийские игры. Теперь я какие-то вещи в следующий раз, может быть, сделаю, может быть, так же оставлю.

    С нами были люди, которые прошли по 14 Олимпиад. А у нас она первая, и мы на этой Олимпиаде выбрали праздничное настроение: поняли, что один раз живем. И не жалеем.

    Ну, профессиональный человек мог бы и все четыре программы откатать. Я вам говорю, где мы упустили. Это не так сложно было, просто я отпустила и дала права на эти эмоции своему спортсмену. Он настолько приехал счастливый. Он готов идти дальше, он хочет кататься дальше, хочет еще Олимпийских игр. Дай бог, что все у нас получится.

    Я привезла счастливого человека, и для меня это очень важно. Очень много за эти полгода у него произошло событий. И он счастлив, и я счастлива, что он счастлив», — сказала Соколовская.

    Интервью Соколовской
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