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    Сакамото: Поскольку российских фигуристов здесь не было, меня вдруг стали считать кандидатом на золотую медаль

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    Японка Каори Сакамото прокомментировала итоги короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

    Каори Сакамото
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    Каори Сакамото

    Японская фигуристкаа набрала 80,32 балла и занимает промежуточное первое место в соревнованиях одиночниц.

    «Я впервые смогла набрать больше 80 баллов. Я очень этому рада. Это было лучшее выступление, которое я могу показать сегодня.

    Поскольку российских фигуристов здесь не было, меня вдруг стали считать кандидатом на золотую медаль.

    Сначала я была не в самой лучшей форме, и мне было труднее заставлять себя. За эти несколько дней моя форма улучшилась

    Дело было не в результате, а в том, что я в последний раз катаю эти две программы, и мне просто хотелось выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100 процентов счастлива», — приводит слова Сакамото журналист Джеки Вонг.

    Второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00). Замкнула тройку Мэрайя Белл (72,55).

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