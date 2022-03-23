Сакамото: Поскольку российских фигуристов здесь не было, меня вдруг стали считать кандидатом на золотую медаль

Японкапрокомментировала итоги короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

Японская фигуристкаа набрала 80,32 балла и занимает промежуточное первое место в соревнованиях одиночниц.

«Я впервые смогла набрать больше 80 баллов. Я очень этому рада. Это было лучшее выступление, которое я могу показать сегодня.

Поскольку российских фигуристов здесь не было, меня вдруг стали считать кандидатом на золотую медаль.

Сначала я была не в самой лучшей форме, и мне было труднее заставлять себя. За эти несколько дней моя форма улучшилась

Дело было не в результате, а в том, что я в последний раз катаю эти две программы, и мне просто хотелось выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100 процентов счастлива», — приводит слова Сакамото журналист Джеки Вонг.

Второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00). Замкнула тройку Мэрайя Белл (72,55).