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    Француженка Бреза-Буше выиграла женский масс-старт на этапе Кубке мира в Хольменколлене

    Прочие Биатлон
    На десятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) завершилась женская гонка с общего старта.

    Жюстин Бреза-Буше
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    Жюстин Бреза-Буше

    Победу в ней одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше, допустившая два промаха на четырёх огневых рубежах. Второй с двумя промахами стала немка Франциска Пройс, третьей — норвежка, победитель общего зачёта текущего сезона Марте Рёйселанд, допустившая также 2 промаха.

    Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Хольменколлен, Норвегия
    Женщины. Масс-старт, 12,5 км

    1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 35.20,8 (2)
    2. Франциска Пройс (Германия) +7,8 (2)
    3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +8,6 (2)
    4. Линн Перссон (Швеция) +13,6 (2)
    5. Эльвира Эберг (Швеция) +13,7 (2)
    6. Ингрид Ландмарк Танреволд (Норвегия) +14,1 (2)
    7. Денизе Херрман (Германия) +14,5 (3)
    8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +15,4 (1)
    9. Янина Хеттих (Германия) +15,6 (0)
    10. Ванесса Фойгт (Германия) +45,0 (1)

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