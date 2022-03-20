Француженка Бреза-Буше выиграла женский масс-старт на этапе Кубке мира в Хольменколлене

На десятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) завершилась женская гонка с общего старта.

Победу в ней одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше, допустившая два промаха на четырёх огневых рубежах. Второй с двумя промахами стала немка Франциска Пройс, третьей — норвежка, победитель общего зачёта текущего сезона Марте Рёйселанд, допустившая также 2 промаха.

Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Хольменколлен, Норвегия

Женщины. Масс-старт, 12,5 км



1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 35.20,8 (2)

2. Франциска Пройс (Германия) +7,8 (2)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +8,6 (2)

4. Линн Перссон (Швеция) +13,6 (2)

5. Эльвира Эберг (Швеция) +13,7 (2)

6. Ингрид Ландмарк Танреволд (Норвегия) +14,1 (2)

7. Денизе Херрман (Германия) +14,5 (3)

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +15,4 (1)

9. Янина Хеттих (Германия) +15,6 (0)

10. Ванесса Фойгт (Германия) +45,0 (1)