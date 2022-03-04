Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских спортсменов от соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных и континентальных соревнованиях в связи с ситуацией в Украине.

Кроме того, IWF запретила проводить на территории России турниры под эгидой организации. К международным соревнованиям не могут быть допущены официальные лица и технические представители.

Аналогичные санкции применены в отношении тяжелоатлетов из Белоруссии. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.