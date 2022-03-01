Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксПрочие
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» разгромила «Атлетик»
  • 11:10
    • Международная федерация волейбола лишила Россию чемпионата мира
  • 10:35
    • ISU запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях
  • 14:45
    • Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
  • 12:49
    • Андрей Воронин расторг контракт с московским «Динамо»
  • 12:37
    • Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива»
    Все новости спорта

    Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    После официального заявления президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об окончании международного сезона для российских спортсменов норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал математически недостижим для соперников в общем зачёте Кубка мира.

    Йоханнес Клебо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоханнес Клебо

  • Елена Вяльбе: Международный сезон для нас закончен
  • Читайте по теме

    • Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

    1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1375.
    2. Александр Большунов (Россия) — 878.
    3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.
    4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 559.
    5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.
    6. Иван Якимушкин (Россия) — 459.
    7. Денис Спицов (Россия) — 405.
    8. Ришар Жуве (Франция) — 389.
    9. Алексей Червоткин (Россия) — 387.
    10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 361…
    12. Александр Терентьев (Россия) — 330…
    16. Сергей Устюгов (Россия) — 315...
    18. Артём Мальцев (Россия) — 280…
    22. Илья Семиков (Россия) — 246…
    26. Глеб Ретивых (Россия) — 217...

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится миланское дерби в Кубке Италии?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Разберется ли ЦСКА с «Локо» в стартовой плей-офф игре?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Уверенная виктория «Динамо»?
  • «Динамо» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному