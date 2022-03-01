Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1375.
2. Александр Большунов (Россия) — 878.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 559.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 489.
6. Иван Якимушкин (Россия) — 459.
7. Денис Спицов (Россия) — 405.
8. Ришар Жуве (Франция) — 389.
9. Алексей Червоткин (Россия) — 387.
10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 361…
12. Александр Терентьев (Россия) — 330…
16. Сергей Устюгов (Россия) — 315...
18. Артём Мальцев (Россия) — 280…
22. Илья Семиков (Россия) — 246…
26. Глеб Ретивых (Россия) — 217...