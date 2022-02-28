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    В сборной России отреагировали на решение FIS не отстранять спортсменов от этапов КМ

    Прочие Лыжи
    Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

    Юрий Бородавко
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    Юрий Бородавко

    Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии. В середине недели состоится этап в Драммене, а в конце — в Хольменколлене.

  • FIS отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира
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    • «Есть здравые люди, которые не мешают спорт с политикой. Они прекрасно понимают, что сейчас происходит. Мы готовимся к следующим этапам», — рассказал Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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