В сборной России отреагировали на решение FIS не отстранять спортсменов от этапов КМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии. В середине недели состоится этап в Драммене, а в конце — в Хольменколлене.

«Есть здравые люди, которые не мешают спорт с политикой. Они прекрасно понимают, что сейчас происходит. Мы готовимся к следующим этапам», — рассказал Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».