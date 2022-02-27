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    Словения и Польша отказались ехать в Россию на ЧМ по волейболу

    Прочие Волейбол Вокруг спорта
    Пресс-служба Федерации волейбола Словении опубликовала официальное заявление, в котором говорится об отказе национальной команды ехать на чемпионат мира в Россию из-за ситуации в Украине.

    ЧМ по волейболу теряет участников
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    ЧМ по волейболу теряет участников

    Турнир запланирован на период с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

    «Ассоциация волейбола Словении (ОЗС) также внимательно следит за событиями и осуждает военное нападение на Украину.

    Учитывая сложившуюся ситуацию, ОЗС не будет отправлять мужскую сборную на чемпионат мира, если он состоится в России.

    Такое решение поддерживает и Олимпийский комитет Словении, а среди стран-членов ЕКВ такое же решение, как и Словения, уже приняли Польша и Франция.

    То же самое можно ожидать в ближайшее время и от других членов Европейского и Мирового Альянса», — говорится в заявлении.

    Ранее стало известно, что Федерация волейбола Франции также отказалась отправлять своих волейболистов на турнир.

    Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из России матчи Лиги наций, запланированные на 2022 год. Относительно чемпионата мира, однако, организация никаких изменений пока не планирует.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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