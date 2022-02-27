Бекишева завоевала бронзу в спринте на ЧМ среди юниоров

Марты Розенберг, Мария Меллинг, Елизавета Бекишева Фото: twitter.com/FISCrossCountry
Победительницей стала норвежка Мария Меллинг, серебро у шведки Марты Розенберг.
Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира. Женщины. Индивидуальный спринт
- 1. Мария Меллинг (Норвегия)
- 2. Маерта Росенберг (Швеция)
- 3. Елизавета Бекишева (Россия)
- 4. Надин Лаурент (Италия)
- 5. Саманта Смит (США)
- 6. Нела Пубалова (Чехия)
- 7. Тува Брусвеен-Йенсен (Норвегия)
- 8. Элин Неслунд (Швеция)
- 9. Ирис Де Мартин Пинтер (Италия)
- 10. Хелен Хоффман (Германия)...
- 20. Дарья Непряева (Россия)
- 22. Елизавета Еремеева (Россия)
- 27. Анна Кожинова (Россия)
В смешанной эстафете на мировом первенстве сборная России заняла третье место. Первое место заняла сборная Норвегии, второе — команда Франции.
Россию представляли Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова.
Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира. Командные соревнования. Эстафета, 4 х 5 км
- 1. Норвегия (Мари Фолкворд, Ховард Мосеби, Андреас Рее, Кристин Остгюлен Фоснес) — 49.20,5
- 2. Франция (Мелисса Гал, Тео Шели, Жюль Шаппа, Ева Дюшофо) — 49.28,0
- 3. Россия (Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова) — 49.32,7
- 4. Швейцария (Надя Келин, Никола Виггер, Сирил Фендрих, Аня Вебер) — 49.51,1
- 5. Финляндия (Вилма Рююттю, Ниило Мойланен, Арси Руусканен, Ясмин Каара) — 50.32,1
- 6. Германия (Лиза Лохманн, Ян-Фридрих Деркс, Корбиниан Хайланд, Ким Хагер) — 50.39,3