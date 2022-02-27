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    Бекишева завоевала бронзу в спринте на ЧМ среди юниоров

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    Российская лыжница Елизавета Бекишева завоевала бронзовую медаль в спринте на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия).

    Марты Розенберг, Мария Меллинг, Елизавета Бекишева
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    Марты Розенберг, Мария Меллинг, Елизавета Бекишева

    Победительницей стала норвежка Мария Меллинг, серебро у шведки Марты Розенберг.

    Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира. Женщины. Индивидуальный спринт
    • 1. Мария Меллинг (Норвегия)
    • 2. Маерта Росенберг (Швеция)
    • 3. Елизавета Бекишева (Россия)
    • 4. Надин Лаурент (Италия)
    • 5. Саманта Смит (США)
    • 6. Нела Пубалова (Чехия)
    • 7. Тува Брусвеен-Йенсен (Норвегия)
    • 8. Элин Неслунд (Швеция)
    • 9. Ирис Де Мартин Пинтер (Италия)
    • 10. Хелен Хоффман (Германия)...
    • 20. Дарья Непряева (Россия)
    • 22. Елизавета Еремеева (Россия)
    • 27. Анна Кожинова (Россия)

    В смешанной эстафете на мировом первенстве сборная России заняла третье место. Первое место заняла сборная Норвегии, второе — команда Франции.

    Россию представляли Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова.

    Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира. Командные соревнования. Эстафета, 4 х 5 км
    • 1. Норвегия (Мари Фолкворд, Ховард Мосеби, Андреас Рее, Кристин Остгюлен Фоснес) — 49.20,5
    • 2. Франция (Мелисса Гал, Тео Шели, Жюль Шаппа, Ева Дюшофо) — 49.28,0
    • 3. Россия (Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова) — 49.32,7
    • 4. Швейцария (Надя Келин, Никола Виггер, Сирил Фендрих, Аня Вебер) — 49.51,1
    • 5. Финляндия (Вилма Рююттю, Ниило Мойланен, Арси Руусканен, Ясмин Каара) — 50.32,1
    • 6. Германия (Лиза Лохманн, Ян-Фридрих Деркс, Корбиниан Хайланд, Ким Хагер) — 50.39,3
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