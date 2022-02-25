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    Мазепин рискует потерять место в «Формуле-1»

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин может прекратить выступление в «Формуле-1». Причина — военный конфликт России и Украины.

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    Директор американской команды Гюнтер Штайнер поделился своими мыслями по поводу этой ситуации.

    «До сих пор официальные санкции не имели никакого влияния на наш бизнес. Но между сегодня и следующей неделей состоятся обсуждения юридических вопросов, касающихся спонсорства "Уралкалия", а также места Мазепина в американской команде», — цитирует Штайнера race.com.

    «Хаас» убрал рекламу «Уралкалия» и российских триколор со своих болидов. Компания «Уралкалий» связан с отцом Мазепина.

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