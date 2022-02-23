Емельяненко — Монсон: где смотреть онлайн?

Александр Емельяненко Фото: globallookpress.com
Центральным событием вечера станет бой между легендами ММА — Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном. Поединок пройдет по правилам кулачных боев — это было условие спортсменов. Их кулаки будут обмотаны лишь бинтами.
Соревнования пройдут в формате «Звезды России» против «Звезд США».
В прямом эфир бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона можно будет смотреть
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