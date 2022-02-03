Лариса Куклина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Лариса Куклина Фото: globallookpress.com
Спортсменка прошла дистанцию без промахов и уступила лишь француженке Каролин Коломбо и австрийке Анне Гандлер, которые также чисто отстрелялись.
Виктория Сливко заняла 7-е место, Анастасия Шевченко — 15-е, Наталья Гербулова — 23-е, Анастасия Егорова — 27-е.
Кубок IBU. 6-й этап. Нове Место, Чехия. Женщины. Спринт
1. Каролин Коломбо (Франция) — 18.59,0 (0 промахов)
2. Анна Гандлер (Австрия) +39,0 (0)
3. Лариса Куклина (Россия) +40,7 (0)
...7. Виктория Сливко (Россия) +56,8 (1)
...15. Анастасия Шевченко (Россия) +1.21,2 (1)
...23. Наталья Гербулова (Россия) +1.43,2 (3)
...27. Анастасия Егорова (Россия) +1.51,7 (2).