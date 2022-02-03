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    Лариса Куклина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

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    Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место.

    Лариса Куклина
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    Лариса Куклина

    Спортсменка прошла дистанцию без промахов и уступила лишь француженке Каролин Коломбо и австрийке Анне Гандлер, которые также чисто отстрелялись.

    Виктория Сливко заняла 7-е место, Анастасия Шевченко — 15-е, Наталья Гербулова — 23-е, Анастасия Егорова — 27-е.

    Кубок IBU. 6-й этап. Нове Место, Чехия. Женщины. Спринт

    1. Каролин Коломбо (Франция) — 18.59,0 (0 промахов)
    2. Анна Гандлер (Австрия) +39,0 (0)
    3. Лариса Куклина (Россия) +40,7 (0)
    ...7. Виктория Сливко (Россия) +56,8 (1)
    ...15. Анастасия Шевченко (Россия) +1.21,2 (1)
    ...23. Наталья Гербулова (Россия) +1.43,2 (3)
    ...27. Анастасия Егорова (Россия) +1.51,7 (2).

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