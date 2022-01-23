Российские гандболисты сыграли вничью с Польшей и потеряли шансы на выход в полуфинал ЧЕ

сыграла вничью с(29:29) в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу.

В концовке матча поляки вели 29:28, но россиянам удалось сравнять счет за несколько долей секунды до финальной сирены.

Сергей Косоротов в центре площадки получил пас от партнера и совершил бросок по воротам, с которым не справился голкипер польской команды. После просмотра повтора судьи засчитали гол.

Россияне набрали три очка и занимают четвертое место во второй группе. У поляков одно очко и последнее, шестое место. Обе команды потеряли шансы пробиться в плей-офф.

При равенстве очков с Норвегией или Швецией, у которых по четыре очка, российская команда уступит им по дополнительным показателям.

25 января в последнем матче на турнире Россия сыграет с Германией.