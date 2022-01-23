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    • Российские гандболисты сыграли вничью с Польшей и потеряли шансы на выход в полуфинал ЧЕ
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    Петкович: Польше очень помог второй вратарь

    Прочие Гандбол
    Главный тренер сборной России Велимир Петкович поделился впечатлениями после ничьей с Польшей (29:29) в основном раунде Евро-2020, добытой благодаря голу Сергея Марка Косоротова на последней секунде игры.

    Велимир Петкович
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    Велимир Петкович

    «Тяжело кратко подвести итоги, особенно после такого матча. Я знал, что игра будет именно такой, очень трудной для нас. Польша сильный соперник, и вышла с очень хорошим настроем.

    Мы хорошо начали первый тайм, разыгрывали мяч и добились перевеса в три мяча. Но затем у нас возникли трудности с тем, чтобы пробить запасного вратаря соперников.

    Он сделал много хороших сэйвов, этого мы не ожидали. И помог своей команде не только сравнять счет, но и выйти вперед.

    Но я горд тем, что моя команда до конца демонстрировала свой характер, чего мы часто не видели у сборной России в предыдущие годы», — сказал Петкович «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что после ничьей с Польшей россияне лишились шансов сыграть в полуфинале, но сохраняют возможность попасть в число участников матча за пятое место.

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