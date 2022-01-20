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    Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧЕ

    Прочие Гандбол
    Мужская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы. В первом матче основного раунда подопечные Велимира Петковича уступили сборной Швеции со счётом 23:29.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Блестящий матч провёл голкипер шведов Андреас Палицка. В составе россиян самым результативным стал Александр Ермаков, забивший 5 мячей.

    21 января сборная России сыграет с командой Испании, а затем встретится с соперниками из Польши и Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.

    В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв первое место в своей группе. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).

    Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
    Основной раунд. Группа II. Первый тур

    Россия — Швеция — 23:29 (13:16).

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