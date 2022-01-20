Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧЕ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Блестящий матч провёл голкипер шведов Андреас Палицка. В составе россиян самым результативным стал Александр Ермаков, забивший 5 мячей.
21 января сборная России сыграет с командой Испании, а затем встретится с соперниками из Польши и Германии. По итогам основного раунда в полуфинал выйдут по две команды из двух групп.
В основной раунд турнира российская команда вышла, заняв первое место в своей группе. Российские гандболисты последовательно обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Братислава, Словакия
Основной раунд. Группа II. Первый тур
Россия — Швеция — 23:29 (13:16).